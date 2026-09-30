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Teatro Nacional llevará “Mi Lugar Favorito” al interior del país

Published

11 horas atrás

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La gira forma parte de las actividades por el aniversario de la inauguración del Teatro Nacional y se realizará durante octubre.

El Teatro Nacional celebrará su aniversario con una gira nacional de “Mi Lugar Favorito”, un musical que llegará de manera gratuita a las provincias de Chiriquí, Herrera y Bocas del Toro durante el mes de octubre.

La iniciativa es organizada por el Patronato del Teatro Nacional de Panamá y el Ministerio de Cultura, como parte de las actividades conmemorativas por los 118 años de la inauguración del Teatro Nacional, ocurrida el 1 de octubre de 1908.

Una historia que resalta las tradiciones panameñas

“Mi Lugar Favorito” es un musical original del escritor panameño Jonathan Prosper, con música de Ormelis Cortez y Luis Thomas. La producción reúne a más de 30 artistas y combina actuación, música y danza.

La obra cuenta la historia de Andy, un niño de ciudad que pasa sus vacaciones junto a sus abuelos en el interior del país. Durante su estadía descubre la campiña, las costumbres, los cuentos, las leyendas y las tradiciones que forman parte de la identidad panameña.

Estas son las fechas de la gira

  • 10 de octubre: Centro Deportivo La Basita, David, Chiriquí.
  • 17 de octubre: Centro de Convenciones Azuero, Chitré, Herrera.
  • 24 de octubre: Ciudad Deportiva de Changuinola, Changuinola, Bocas del Toro.

Todas las funciones serán gratuitas. Las puertas abrirán a las 4:00 p.m., mientras que el espectáculo comenzará a las 7:00 p.m.

Teatro Nacional busca acercar la cultura a las comunidades

La gira busca llevar la producción fuera de la capital y acercar el teatro a niños, jóvenes y familias de distintas provincias del país.

“Queremos que las familias de todo el país disfruten del teatro en su comunidad. Esta gira es nuestra manera de celebrar el aniversario junto a ellas”, expresó César Robles, director artístico del Patronato del Teatro Nacional.

Con esta iniciativa, el Patronato del Teatro Nacional también busca impulsar la descentralización de la oferta cultural, la formación de nuevos públicos y el acceso a propuestas artísticas en diferentes comunidades del país.

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