El Ministerio de Cultura de Panamá hizo pública la programación oficial de su Agenda Cultural correspondiente a la semana del 20 al 27 de noviembre de 2026. La oferta de actividades abarca galas folklóricas, muestras musicales, producciones de teatro y danza contemporánea, talleres comunitarios e iniciativas de carácter navideño y benéfico en distintos puntos de la capital y provincias.

Conversatorios, talleres comunitarios y artes plásticas

La jornada dará inicio el viernes 20 de noviembre con diversas propuestas formativas e interactivas:

Poesía, tecnología y formación: En la Biblioteca Pública Lucas Bárcena de Arraiján se llevará a cabo un conversatorio sobre poesía patriótica, mientras que la Biblioteca Pública Omar Torrijos alojará el taller «Aprende, crea y conéctate: tecnología a tu alcance». De igual forma, en el Comedor María Auxiliadora de Pueblo Nuevo se impartirá un taller sobre actitudes creativas para el adulto mayor.

En la Biblioteca Pública Lucas Bárcena de Arraiján se llevará a cabo un conversatorio sobre poesía patriótica, mientras que la Biblioteca Pública Omar Torrijos alojará el taller «Aprende, crea y conéctate: tecnología a tu alcance». De igual forma, en el Comedor María Auxiliadora de Pueblo Nuevo se impartirá un taller sobre actitudes creativas para el adulto mayor. Exposiciones y lectura: En la provincia de Chiriquí se presentará la Expo Panamá «Son tantas cosas bonitas» en Boca Chica, y el Museo de Arte Contemporáneo (MAC Panamá) ofrecerá un taller de joyería para la creación de accesorios para la cabeza. Asimismo, la Biblioteca Pública José María Pinilla de Natá acogerá el círculo de lectura infantil «Exploradores de historias», mientras que en la YMCA Panamá se desarrollará la Expo Merchotober.

Caminatón benéfica, festivales y galas tradicionales

El fin de semana destacará por sus actividades al aire libre y de carácter benéfico. El domingo 22 de noviembre iniciará con la caminatón «Cuidemos la tierra y nuestros monumentos» en la Cinta Costera 3 (Plaza de las Banderas), organizada a beneficio del Instituto Oncológico Nacional.

Eventos navideños y comunitarios: La jornada dominical incluirá la exhibición de cascanueces durante el Mausi Fest 2026 en Town Center Costa del Este, un taller de Winis en el Museo de la Mola y actividades familiares como zumba y concurso de mascotas con atuendos navideños en Calle Belén. Además, el centro comercial Soho City Center realizará el festival de encendida «¡Se Armó la Navidad!».

La jornada dominical incluirá la exhibición de cascanueces durante el Mausi Fest 2026 en Town Center Costa del Este, un taller de Winis en el Museo de la Mola y actividades familiares como zumba y concurso de mascotas con atuendos navideños en Calle Belén. Además, el centro comercial Soho City Center realizará el festival de encendida «¡Se Armó la Navidad!». Galas y teatro: La cartelera contempla la Primera Gala de «Tradiciones, clásicos y Leyendas» Latidos del Barrio, junto al inicio del curso de manualidades «Navidad hecha a mano» el 23 de noviembre en Parque Lefevre y la puesta en escena de la obra «Belle: Una Historia que cobra vida en el escenario» en el Teatro Abou Saad Attie los días 23 y 24 de noviembre.

Literatura, danza contemporánea y convocatorias artísticas

Durante la mitad de la semana, la agenda integrará espacios académicos, literatura y artes escénicas:

Cata de libros y simposios: El 24 de noviembre se realizará la «Cata de Libros: Maridaje de palabras» en el Centro Cultural de España / Casa del Soldado. Por su parte, el 25 de noviembre se llevará a cabo un conversatorio literario sobre la obra Con Ardientes Fulgores de Gloria en la Junta Comunal de Bella Vista, seguido por el Simposio Nacional de la Pollera en modalidad virtual titulado «Amor por la pollera».

El 24 de noviembre se realizará la «Cata de Libros: Maridaje de palabras» en el Centro Cultural de España / Casa del Soldado. Por su parte, el 25 de noviembre se llevará a cabo un conversatorio literario sobre la obra Con Ardientes Fulgores de Gloria en la Junta Comunal de Bella Vista, seguido por el Simposio Nacional de la Pollera en modalidad virtual titulado «Amor por la pollera». Danza y música panameña: El Teatro Balboa albergará la obra de danza contemporánea «SUCCUS» con entrada libre previo registro. En tanto, el 26 de noviembre la Ciudad de las Artes acogerá la Muestra de Compositores Panameños en el Teatro Áurea Baby Torrijos, acompañada por el show de improvisación «El Elefante de Venus» en El Sótano.

Cierre de cartelera y plataforma de inscripción

Para el viernes 27 de noviembre, la oferta cultural incluirá la noche de lectura «Bring your own book night» en Bees Coffee & Books, la inauguración de la exposición «Cada quien su historia» y las funciones de la obra «La máquina del Tiempo» en el Teatro Pacific.

El Ministerio de Cultura reiteró el llamado a la ciudadanía y a las organizaciones culturales a inscribir sus eventos institucionales y comunitarios a través de la aplicación oficial App MIC.