Consejo Académico de la Universidad de Panamá aprueba emisión digital de diplomas

La Universidad de Panamá dio un paso hacia la transformación digital al aprobar oficialmente la emisión de diplomas y certificados en formato electrónico, una medida que moderniza sus procesos académicos y administrativos.

La decisión quedó establecida en la Resolución N.° 7-26-SGP, aprobada por el Consejo Académico el 4 de marzo de 2026 y publicada posteriormente, donde se autoriza que los títulos, certificaciones y otros documentos académicos se expidan de manera digital o electrónica.

De acuerdo con el documento, esta iniciativa responde al avance de las tecnologías de la información y busca garantizar mayor seguridad documental, autenticidad, verificación en línea y protección contra falsificaciones. Además, permitirá agilizar los procesos de emisión, registro y entrega de títulos, facilitando a los egresados el acceso a sus documentos desde cualquier lugar.

La resolución también establece que los diplomas digitales tendrán plena validez legal, equiparándose a los documentos físicos tradicionales.

El rector de la universidad, Eduardo Flores Castro, firmó la aprobación de la medida junto al secretario general, Ricardo A. Parker D., respaldando así un proceso que se alinea con la modernización institucional y las tendencias globales en educación superior.

Otro de los aspectos destacados es el impacto ambiental positivo, ya que la digitalización reducirá significativamente el uso de papel y otros insumos asociados a la impresión de diplomas físicos, promoviendo prácticas sostenibles dentro de la institución.

Asimismo, la implementación estará respaldada por el Sistema de Revisión y Emisión de Diplomas Electrónicos (SIREDE), desarrollado por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DITIC), el cual integrará en una sola plataforma los procesos académicos y administrativos que actualmente se realizan de forma manual.

El proyecto SIREDES implicó el desarrollo e implementación de varios sistemas complementarios para garantizar su funcionamiento óptimo. “Se tuvo que desarrollar un sistema para la utilización de la firma electrónica y otro de repositorio, donde se almacenarán todos los documentos generados, los cuales podrán ser consultados desde otras plataformas”, detalló el director de la DITIC, Mgter. Saulo Aizprúa.

Con esta medida, la Universidad de Panamá se posiciona en la ruta de la digitalización universitaria, fortaleciendo la eficiencia institucional y facilitando la relación con sus egresados en un entorno cada vez más tecnológico.