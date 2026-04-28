NOTICIAS NACIONALES
Inicia traslado de mujeres al nuevo Centro Femenino La Esmeralda
Desde tempranas horas de este martes, unas 400 mujeres privadas de libertad están siendo trasladadas al nuevo centro femenino La Esmeralda, como parte de un proceso orientado a mejorar sus condiciones y fortalecer su proceso de resocialización.
Este nuevo centro cumple con estándares adecuados para la atención integral de la población femenina, ofreciendo espacios dignos, así como talleres y programas que contribuirán a su formación y reinserción social.
El director del Sistema Penitenciario ha estado presente desde el inicio de la jornada, acompañando el proceso y brindando orientación a las privadas de libertad sobre las condiciones y oportunidades que ofrecerá este nuevo recinto.
Comentarios