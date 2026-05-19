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Defensora del Pueblo cree que privados de libertad tienen derecho a ver el Mundial
La defensora del pueblo, Angela Russo, sostiene que impedir que los reclusos no vean la Copa del Mundo constituye una vulneración de sus derechos fundamentales.
La funcionaria argumenta que, a pesar de estar cumpliendo condenas, los prisioneros mantienen intacto su derecho a la recreación, el cual considera esencial para la dignidad humana independientemente de la gravedad de los delitos cometidos.
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