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Defensora del Pueblo cree que privados de libertad tienen derecho a ver el Mundial

Published

6 horas atrás

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La defensora del pueblo, Angela Russo, sostiene que impedir que los reclusos no vean la Copa del Mundo constituye una vulneración de sus derechos fundamentales.

La funcionaria argumenta que, a pesar de estar cumpliendo condenas, los prisioneros mantienen intacto su derecho a la recreación, el cual considera esencial para la dignidad humana independientemente de la gravedad de los delitos cometidos.

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