Just Fontaine: El Rey Goleador de Suecia 1958

Máximo goleador del torneo

El delantero francés Just Fontaine quedó grabado para siempre en la historia del fútbol mundial. Nació en Marrakech el 18 de agosto de 1933 y falleció en Toulouse el 1 de marzo de 2023. Comenzó su carrera futbolística a los 17 años con el club marroquí USM Casablanca y debutó con la selección francesa a los 20 años, destacando de inmediato por su capacidad goleadora. Es considerado uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol francés.

Los récords están hechos para romperse, pero algunos parecen imposibles de superar. Ese es el caso de la histórica marca establecida por Fontaine en la Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958.

El atacante francés anotó 13 goles en apenas seis partidos, convirtiéndose un jugador con más goles en una sola edición de la Copa del Mundo. Fontaine inició el torneo con un triplete frente a Paraguay. Luego marcó dos goles contra Yugoslavia, uno ante Escocia y otro frente a Irlanda del Norte. En las semifinales anotó contra Brasil, aunque Francia quedó eliminada. Finalmente, cerró su inolvidable actuación con cuatro goles frente a Alemania Federal en el partido por el tercer lugar.

Lo más impresionante de este récord es que Suecia 1958 fue el primer y único Mundial disputado por Fontaine. Hasta hoy, ningún jugador ha logrado superar sus 13 goles en una sola edición. Solo Miroslav Klose, Ronaldo Nazário y Gerd Müller han conseguido más goles en la historia total de los Mundiales.

Su promedio de 2,17 goles por partido sigue siendo una cifra extraordinaria y prácticamente inalcanzable en el fútbol moderno.

Además, el Mundial de 1958 fue una edición especialmente goleadora: cerca del 15 % de todos los hat-tricks en la historia de la Copa del Mundo ocurrieron en ese torneo, donde se registraron ocho tripletes, la mayor cantidad en una sola edición.