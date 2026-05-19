Ministerio de Ambiente busca detectar y proteger áreas claves para la biodiversidad

El Ministerio de Ambiente ha formalizado una alianza estratégica con organismos internacionales para identificar y proteger áreas clave para la biodiversidad, enfocándose en ecosistemas esenciales que garantizan la salud ambiental del país.

Esta iniciativa busca evitar la extinción de especies críticas, como la icónica rana dorada, mediante la reintroducción científica y la vigilancia de hábitats donde aún podrían existir poblaciones ocultas.

El proyecto resalta la importancia de la colaboración con comunidades indígenas para integrar sus conocimientos tradicionales en la lucha contra amenazas graves como la deforestación, la contaminación hídrica y la crisis de residuos.