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Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal

Published

4 horas atrás

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Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial, un récord histórico, tras ser incluido en la convocatoria de Portugal el martes. El seleccionador Roberto Martínez también incluyó al fallecido Diogo Jota como un «más uno para siempre» en homenaje al jugador que falleció el año pasado.

Martínez afirmó que Jota estará presente en la mente de todos cuando la selección nacional intente ganar el torneo más importante del fútbol por primera vez. Jota, de 28 años y titular indiscutible en la selección portuguesa, falleció en un accidente de tráfico en España el pasado mes de julio.

«La lista final incluye 27 nombres más uno», declaró Martínez. «Perder a Diogo Jota fue un momento inolvidable y muy difícil. Pero al día siguiente, todos asumimos la responsabilidad de luchar por el sueño de Diogo Jota y por el ejemplo que fue en nuestra selección. El espíritu, la fuerza, el ejemplo de Diogo Jota, el más uno. Siempre será el más uno».

Martínez seleccionó a Ronaldo, de 41 años, y a otros 26 jugadores para intentar darle a Portugal su primer título de la Copa del Mundo.

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