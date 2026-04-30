Presidente Mulino recorre obras del nuevo Hospital del Niño

El presidente de la República, José Raúl Mulino, visitó este jueves las obras del nuevo Hospital del Niño, el cual será el centro pediátrico más grande del país. Esta obra, que se construye en la Avenida Balboa con mano de obra panameña, es una instalación altamente esperada por la ciudadanía, que permitirá mejorar los servicios de salud infantil, especialmente para la población en situación de vulnerabilidad.

En vísperas de la celebración del Día del Trabajador, el presidente extendió una felicitación a todos los obreros —hombres y mujeres— que laboran “a toda máquina” para que este proyecto se entregue y entre en operación el próximo año. Igualmente, reconoció la labor de los subcontratistas y directivos de la empresa encargada, Acciona Construcción, S.A.

“Vine a dialogar con los trabajadores comprometidos, porque en este lugar se atenderán sus hijos y nietos. Un hospital de primer nivel hecho con sus propias manos”, afirmó.

“Se les agradece mucho en nombre de los niños que van a beneficiarse de este hospital”, recalcó el presidente Mulino ante los obreros. “Esta obra resolverá un problema gigantesco, pues el viejo hospital ya no da para más. Panamá dará un gran paso regional al contar con una atención médica de primer mundo hecha por panameños”.

Acompañado del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, el presidente recorrió la planta baja de la obra, que ya está tomando forma para su fecha de entrega, en diciembre del 2027.

La construcción del nuevo Hospital del Niño representa una inversión por valor de B/.705.8 millones. El contrato incluye el equipamiento y mantenimiento, además de la Maternidad del Hospital Santo Tomás y áreas anexas; la restauración de los jardines y la remodelación del edificio La Abeja.

El ministro Boyd Galindo calificó la obra como “grandiosa”, que no tiene paralelo en América Latina. Incluye un edificio cerrado de 23 pisos, con 463 camas de hospitalización, 116 consultorios y 17 quirófanos.

Solo la torre correspondiente al Hospital del Niño abarca 89,518.5 metros cuadrados, con consulta externa, urgencias, hospitalización, radiología, fonoaudiología, banco de sangre, odontología, neonatología, laboratorios, cirugía, cuidados intensivos, terapia intensiva, medicina física, rehabilitación, sala de quemados, nefrología, sala de adolescentes, farmacia, morgue, clínica de investigación y departamento de biomedicina, entre otros.

Renovación total de las instalaciones de salud en el país

Además, el ministro Boyd Galindo adelantó que decenas de proyectos para nuevas y remodeladas instalaciones de salud a lo largo del país comenzarán a licitarse en mayo de este año, para paulatinamente comenzar trabajos en lo que resta del 2026.

Entre estas, destacan la demolición y reconstrucción del Centro de Salud de Curundú (B/.14.5 millones), el Hospital de Cañazas (B/.35.5 millones), el Edificio No. 7 de servicios complementarios del Hospital Santo Tomás (B/. 47 millones), el Hospital Regional de Panamá Norte (B/.72.5 millones), el nuevo Hospital Joaquín Pablo Franco (B/.82 millones), el Hospital de Tonosí (B/.22 millones), el Hospital de Metetí (B/.110 millones), el Hospital Anita Moreno (B/.58 millones) y el Hospital de Especialidades de Nuevo Veranillo (B/.13.8 millones).

También se prepara la licitación de la nueva sede de la Región Metropolitana de Salud (B/.32 millones), el Policentro de Tocumen (B/.22 millones) y el Hospital Nicolás A. Solano (B/.78 millones), entre otros.

Entre los Minsa-Capsi que se proyecta licitar están el de Cuipo (B/.17 millones), Nueva Italia (B/.15 millones), Río Sereno (B/.14.9 millones), Llano Cartí (B/.22.9 millones) y Puerto Caimito (B/.11.7 millones).