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China reconoce a Panamá que situación con puertos se dirime en tribunales

Published

8 horas atrás

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que recibió una comunicación del Gobierno de China en la que se reconoce que la situación con los puertos panameños se está llevando adelante en tribunales arbitrales y no como un problema entre ambos Gobiernos.

“Me satisface decir que admiten que esta es una controversia que se está llevando en tribunales de arbitraje en Estados Unidos y que ahí —tanto la empresa como el Gobierno de Panamá— se están defendiendo, argumentando el cúmulo de pruebas que tenemos para sostener una postura panameña justificada. Celebro que ese mensaje venga acompañado de llevar la relación de forma más tranquila”, informó Mulino.

Expuso su preocupación por la retención de naves de bandera panameña e informó que se han presentado reiteradas quejas ante las autoridades de puertos chinos. Aclaró que este asunto se aleja de la relación de China con otra nación —lo cual no es un problema de Panamá—, por lo que separa los temas sin ningún interés de escalar el tema a nivel bilateral.

“Lo que hicimos con esos puertos fue en función del derecho panameño: se acabó el contrato de Panamá, por una orden de la Corte, y Panamá tenía que asumir el control de esos dos puertos inmediatamente y nos preparamos, junto con otros escenarios posibles, por un año para cuando llegara el momento de actuar como actuamos, y ahí están los puertos operando”, resaltó.

También informó que luego del retorno del director de Marina Mercante a verificar lo ocurrido con las naves de bandera panameña, las detenciones siguen aumentando exponencialmente, algo que no es casual ni fortuito, en comparación con otros registros de naves que compiten con la nacional.

Explicó que todos los países tienen la facultad de aplicar reglas internacionales para que los barcos atraquen con todos los elementos de seguridad a bordo. En ese sentido, es común que se den detenciones y se nieguen los permisos de zarpe hasta que se resuelvan los problemas de seguridad; sin embargo, el mandatario señaló que la situación ha escalado y existen múltiples quejas de los navieros.

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