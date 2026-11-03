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Donald Trump felicita a Panamá por sus 123 años de independencia

Published

11 horas atrás

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En una carta oficial dirigida al mandatario nacional, José Raúl Mulino, con motivo de los 123 años de independencia de la República de Panamá, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, extendió sus felicitaciones al pueblo panameño y reafirmó el compromiso de su administración con la alianza bilateral.

Asistencia inmediata tras el terremoto y cooperación bilateral

En el documento, Trump calificó a Panamá como uno de los socios más cercanos y de mayor confianza para los Estados Unidos. Asimismo, destacó que la estrecha relación entre ambas naciones permitió desplegar asistencia humanitaria, logística y técnica en un plazo menor a 24 horas para atender a la población afectada por el reciente sismo registrado en territorio panameño.

Iniciativas regionales de seguridad y ejercicios PANAMAX

El mandatario estadounidense subrayó que la relación entre ambos países alcanzó nuevos niveles durante el año, resaltando la integración de Panamá a iniciativas clave de seguridad regional como la Coalición de Las Américas contra los Carteles, el Escudo de Las Américas y Pax Silica.

De igual forma, destacó la demostración de compromiso conjunto en favor de la seguridad del Canal de Panamá y la estabilidad hemisférica mediante los ejercicios militares PANAMAX, los cuales se realizaron en modalidad en vivo por primera vez en 14 años.

Seguridad jurídica en los puertos e inversiones en infraestructura

En el plano institucional y económico, la misiva reconoció la postura de la administración panameña al respaldar el fallo soberano de la Corte Suprema de Justicia sobre los puertos de Balboa y Cristóbal. Según lo expuesto en la carta, esta resolución refuerza la confianza de los inversionistas en el sistema judicial y abre el sector marítimo a actores de confianza.

Finalmente, el presidente estadounidense manifestó su interés en continuar profundizando la asociación de seguridad para la protección del Canal y del hemisferio, así como en desbloquear nuevas oportunidades económicas en conjunto, en un contexto donde Panamá impulsa inversiones históricas en la vía interoceánica y otras infraestructuras críticas.

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