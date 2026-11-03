Presidente Mulino realiza actos protocolares del 3 de noviembre

Con la izada de la Bandera Nacional frente al Palacio de Las Garzas, el presidente de la República, José Raúl Mulino —junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, ministros y viceministros de Estado y otras autoridades— encabezó hoy los actos protocolares de celebración de los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia, donde destacó los importantes avances de la nación soberana.

Tras enarbolar el emblema tricolor a las 7:00 a.m. como parte de los actos oficiales, el mandatario entregó el pabellón nacional al abanderado, Ricardo Gago Salinero, a quien reconoció como “un gran amigo y colaborador de la Iglesia” que ha dedicado su vida al servicio y la ayuda social.

Al mismo tiempo, el gobernante indicó que, desde la gesta separatista de 1903, el país ha logrado progresos. Subrayó que el Canal de Panamá —inaugurado el 15 de agosto de 1914 con el tránsito del vapor Ancón y hoy administrado por las manos panameñas, es un claro ejemplo de los éxitos alcanzados por la Nación.

“A 123 años, tenemos hoy un país fortalecido y soberano, con un Canal de Panamá que pertenece a los panameños. Creo que hemos avanzado mucho desde aquella gesta heroica del 3 de noviembre del 1903”, expresó el presidente Mulino, al tiempo que resaltó los esfuerzos del Gobierno Nacional en las labores de reconstrucción tras el sismo del pasado 9 de octubre.

“Vamos a cumplir: entregaremos sus casas y reconstruiremos hospitales y escuelas. Solo pedimos un poquito de paciencia, pues es un proceso que toma su tiempo, como es natural”, acotó el mandatario en referencia a las tareas de recuperación para las cuales el Gobierno Nacional ha destinado un fideicomiso de B/.100 millones.

Los actos protocolares frente al Palacio de Las Garzas concluyeron con la interpretación del Himno Nacional por parte de la Banda Republicana, dirigida por el profesor Dimas Rodríguez.

Al finalizar la ceremonia, a la que asistieron autoridades de los órganos Judicial y Legislativo, directores de entidades y ministros de Estado, la comitiva encabezada por el presidente Mulino se trasladó a la Basílica Catedral Santa María la Antigua para el tradicional Te Deum, oficiado por el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa Mendieta.

Durante su homilía, monseñor Ulloa destacó la solidaridad demostrada por los panameños hacia los afectados por el sismo: “La grandeza del país está en su gente”, afirmó, ratificando que mediante esa unidad Panamá saldrá adelante.