Connect with us

POLÍTICA NACIONAL

Presidente Mulino sanciona ley que extiende beneficios a jubilados y pensionados

POLÍTICA NACIONAL

Aprueban en tercer debate el presupuesto general del Estado 2027

NOTICIAS NACIONALES POLÍTICA NACIONAL

Presidente Mulino regresa a las zonas afectadas por el sismo en Veraguas y Herrera

POLÍTICA NACIONAL

Diputado Javier Sucre detalla la ley de descuentos a jubilados

NOTICIAS NACIONALES POLÍTICA NACIONAL

Presentan el índice de confianza del consumidor panameño

POLÍTICA NACIONAL

Presidente Mulino sanciona ley que extiende beneficios a jubilados y pensionados

Published

14 horas atrás

on

En cumplimiento de su promesa a los adultos mayores del país, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este lunes la nueva Ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, sobre beneficios a los jubilados, pensionados y tercera edad.

La nueva norma que ahora lleva la firma del presidente Mulino expande los beneficios que les otorga la Ley 6 de 1987, particularmente en los renglones de descuentos en productos y servicios de salud, como medicamentos, consultas médicas, exámenes de laboratorio, radiografías y tratamientos oncológicos, entre otros.

También introduce descuentos en bienes, equipos de asistencia y ayudas técnicas, como prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, sanitarios portátiles, sillas de baño, camas hospitalarias y colchones especializados.

Otros descuentos nuevos son la compra de ataúdes y urnas, contratación de servicios funerarios, pañales desechables para adultos, y diversos gastos relacionados a trámites de vivienda, cuando un adulto mayor sea el propietario.

La nueva ley también aumenta las multas a las personas naturales y jurídicas que se nieguen a hacer los descuentos para jubilados hasta en 5 mil balboas.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

Más de 60 mil vehículos han salido hacia el interior del país

El desplazamiento vehicular hacia el interior del país se incrementó este lunes debido al asueto por el inicio de las...
NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

Subteniente Aldo Alberola nos habla de la nueva réplica de 5,9 registrada en Panamá

El subteniente Aldo Alberola del Cuerpo de Bomberos de Panamá ofreció un balance de las emergencias atendidas durante el fin...
NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

Sancionan Ley del Presupuesto General del Estado por B/. 35,111.75 millones

El presidente de la República, José Raúl Mulino, en uso de sus facultades legales, sancionó la Ley del Presupuesto General...
NOTICIAS NACIONALES14 horas atrás

Inicia acto oficial del Día de los Difuntos en el cementerio Amador

Ministros del gobierno llegan al cementerio Amador para los actos protocolares del 2 de noviembre, Día de los Difuntos.
POLÍTICA NACIONAL14 horas atrás

Presidente Mulino sanciona ley que extiende beneficios a jubilados y pensionados

En cumplimiento de su promesa a los adultos mayores del país, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó...
AJÍ14 horas atrás

Cocteles con alcohol y sin alcohol de ALAMBIQUEPANAMA

¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
DEPORTES NACIONALES15 horas atrás

El panameño Rafael Mosquera debuta con gol en la MLS

En una jornada de emociones contrastantes, el atacante panameño Rafael Mosquera firmó su primer gol en la Major League Soccer...
SALUD Y VIDA15 horas atrás

Las Américas enfrentan el creciente envejecimiento de la población

A medida que envejece la población de las Américas, aumenta la necesidad de cuidados a largo plazo. Sin embargo, la...
NOTICIAS NACIONALES15 horas atrás

Presidente Mulino realiza tradicional romería al mausoleo del Dr. Manuel Amador Guerrero

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó los actos protocolares de este 2 de noviembre, Día de los...
TECNOLOGÍA16 horas atrás

Microsoft anuncia el lanzamiento del parche «Avatar State»

Microsoft y PM-Studios anunciaron el lanzamiento oficial del parche «Avatar State» para el videojuego de lucha en 2D Avatar Legends:...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!