Presidente Mulino sanciona ley que extiende beneficios a jubilados y pensionados

En cumplimiento de su promesa a los adultos mayores del país, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este lunes la nueva Ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, sobre beneficios a los jubilados, pensionados y tercera edad.

La nueva norma que ahora lleva la firma del presidente Mulino expande los beneficios que les otorga la Ley 6 de 1987, particularmente en los renglones de descuentos en productos y servicios de salud, como medicamentos, consultas médicas, exámenes de laboratorio, radiografías y tratamientos oncológicos, entre otros.

También introduce descuentos en bienes, equipos de asistencia y ayudas técnicas, como prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, sanitarios portátiles, sillas de baño, camas hospitalarias y colchones especializados.

Otros descuentos nuevos son la compra de ataúdes y urnas, contratación de servicios funerarios, pañales desechables para adultos, y diversos gastos relacionados a trámites de vivienda, cuando un adulto mayor sea el propietario.

La nueva ley también aumenta las multas a las personas naturales y jurídicas que se nieguen a hacer los descuentos para jubilados hasta en 5 mil balboas.