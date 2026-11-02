Más de 60 mil vehículos han salido hacia el interior del país

El desplazamiento vehicular hacia el interior del país se incrementó este lunes debido al asueto por el inicio de las Fiestas Patrias, según conteo realizado por la Policía Nacional

Hasta las 12:00 del mediodía, el reporte acumulado contabilizó 60,780 automóviles abandonando la ciudad capital.

Loa agentes de tránsito se mantienen desplegados a lo largo de las principales vías para regular la circulación y agilizar el tráfico.