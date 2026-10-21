Dylan Sprouse descubre que sus padres compartían antepasados

Lo que empezó como un intento de entender mejor sus antecedentes se transformó en un hallazgo que Dylan Sprouse aún está tratando de procesar. El actor, conocido junto a su hermano gemelo Cole por el programa de Disney Channel Zack y Cody: Gemelos en Acción, descubrió una interesante relación entre las ramas de su familia por parte de madre y padre mientras examinaba su árbol genealógico.

En un podcast, Dylan mencionó que utilizó un servicio de genealogía para seguir los movimientos de sus antepasados y terminó topándose con una historia familiar inesperada.

Una indagación que lo llevó a la fiebre del oro

La búsqueda se inició con los desplazamientos de sus familiares durante la fiebre del oro en California en el siglo XIX. Narró que algunos de sus antepasados dejaron Carolina del Norte y se mudaron hacia el oeste de Estados Unidos después de que un familiar hallara oro en la zona.

Con el tiempo, miembros de ambas ramas de la familia se encontraron en California. La pesquisa mostró que sus líneas materna y paterna se unieron a través de un matrimonio que se llevó a cabo a finales del siglo XIX, antes de que sus trayectorias familiares se separaran nuevamente.

No obstante, esa no fue la única coincidencia que descubrió. Dylan se dio cuenta de que sus propios padres también provenían de ramas familiares que tenían antepasados en común, una relación que, según su relato, ninguno de ellos conocía al momento de casarse.

¿Qué le comentó Dylan Sprouse a su hermano Cole?

Al darse cuenta del descubrimiento, el actor decidió compartírselo a Cole, su gemelo y compañero de aventuras desde pequeños.

Llamé a Cole, le enseñé una imagen y le dije: «Hombre, acabo de descubrir una mierda jodidamente loca», recordó Dylan sobre la reacción que tuvo tras el hallazgo.

Cole empezó a sospechar que había algo especial en su historia familiar al enterarse de otro dato: los tíos de su padre eran gemelos idénticos.

La aparición de gemelos en diferentes generaciones también captó la atención de Dylan, quien indicó que por mucho tiempo pensó que esa característica provenía únicamente del lado materno de su familia.

«Siempre pensé que los gemelos idénticos, o los gemelos en general, solo provenían del lado materno de la familia. Tuvimos siete pares de gemelos en cuatro generaciones», explicó.

La respuesta que encontró durante su investigación fue tan sorprendente como interesante. «¡Porque es la misma familia!», comentó al hablar sobre la relación entre ambas ramas.

Una nueva etapa junto a Barbara Palvin

Mientras comparte esta historia sobre sus orígenes, Dylan también aprecia su vida familiar con la modelo Barbara Palvin. La pareja contrajo matrimonio en 2023 y más tarde dieron la bienvenida a su primera hija, Sylvie.

Así, una indagación que parecía enfocada solo en reconstruir el pasado resultó en una historia inesperada sobre los antepasados de los hermanos Sprouse y las similitudes que unen a diferentes generaciones de su familia.