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Russell Brand recibe más de 10 años de cárcel por delitos sexuales

Published

23 horas atrás

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El actor y comediante británico Russell Brand enfrentará más de diez años en prisión después de que un tribunal en Londres emitiera una condena en su contra el lunes 9 de noviembre de 2026. El artista, de 51 años, recibió una pena de diez años y seis meses por ser hallado culpable de agredir sexualmente a una mujer y cometer abusos contra tres más.

El juez Joel Bennathan anunció la decisión en el Tribunal de la Corona de Southwark, tras el veredicto de culpabilidad del jurado el jueves 5 de noviembre. Los delitos sucedieron entre 2004 y 2009, periodo en el que Brand gozaba de gran fama en el ámbito del entretenimiento.

Durante la lectura de la sentencia, el juez calificó al comediante como un «depredador sexual» y elogió la valentía de las mujeres que denunciaron los sucesos y enfrentaron las repercusiones de lo que vivieron.

Los cuatro crímenes por los que fue sentenciado

El juicio se centró en denuncias de cuatro mujeres que trabajaron o tuvieron contacto con Brand en diferentes áreas de la industria del entretenimiento.

Uno de los incidentes involucra la violación de una fan de 21 años sucedida en 2009, después de que ambos se conocieran en un evento en el Hammersmith Apollo de Londres.

Los otros tres casos de agresión sexual incluyen un beso y tocamientos sin consentimiento a una empleada de Capital Radio en 2005; el roce de los senos de una trabajadora de MTV en una fiesta en un bar del Soho en 2004; y una agresión a una empleada de Channel 4 durante una grabación en 2009, cuando le pidió un masaje.

Aunque el jurado lo declaró culpable de estos cuatro delitos, también lo exoneró de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente, ya que no se probaron.

Por orden del tribunal, las identidades de las mujeres afectadas no fueron reveladas y se respeta su derecho al anonimato de por vida.

Su esposa respaldó su inocencia durante el juicio

Laura Gallacher, esposa de Brand y madre de sus tres hijos, estuvo presente en gran parte del proceso judicial y apoyó a su marido públicamente.

Al testificar ante el tribunal, admitió que el comediante había llevado una vida amorosa muy activa antes de casarse con ella. Sin embargo, lo describió como un padre cariñoso y atento, y un esposo considerado.

La defensa también presentó testimonios sobre su vida personal con el fin de solicitar una consideración favorable al determinar la condena. Sin embargo, el juez concluyó que los delitos requerían una sentencia de prisión.

Con esta condena, el caso entra en una nueva fase tras un juicio que volvió a poner en el centro la problemática de las denuncias de abuso sexual en la industria del entretenimiento británico.

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