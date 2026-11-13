Latin Grammy 2026: conoce la lista completa de ganadores de la noche

La música latina tuvo un nuevo encuentro con sus máximos galardones el jueves 12 de noviembre, cuando Las Vegas, Nevada, acogió la 27.ª edición de los Latin Grammy 2026. La ceremonia reunió a importantes figuras de la industria y a nuevos artistas que brillaron con sus producciones y lanzamientos musicales.

Rosalía fue una de las figuras centrales de la noche, ya que ganó varios de los premios más relevantes por su trabajo en LUX. La artista española obtuvo el premio al Álbum del Año y también fue galardonada en las categorías de Canción del Año y Mejor Canción Pop por «La Perla», además de recibir el reconocimiento por Mejor Álbum de Música Alternativa con LUX (Complete Works).

Karol G también fue otra de las artistas reconocidas. Su álbum Tropicoqueta ganó en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana, mientras que su colaboración con Feid, «Verano Rosa», recibió el premio a Mejor Interpretación de Reguetón.

Milo J también resalta entre los premiados

El cantante argentino Milo J tuvo una noche destacada al conseguir varios premios. Su canción «Niño» ganó Grabación del Año, y su álbum La vida era más corta fue galardonado como Mejor Álbum de Música Folclórica.

Además, recibió premios por «Gil», su colaboración con Trueno, en Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, y por el diseño de empaque de La vida era más corta.

Más artistas que ganaron un Latin Grammy

La lista de ganadores incluyó tanto a nuevos talentos como a artistas consolidados de diversos géneros musicales. Aria Vega fue reconocida como Mejor Nuevo Artista.

Juanes se llevó el premio a Mejor Álbum de Pop/Rock.

Además, Bizarrap y Daddy Yankee fueron galardonados en la categoría de Mejor Canción Urbana. En el apartado de música en portugués.

Anitta obtuvo el premio por Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa.

La edición 2026 reunió nuevamente diferentes estilos y generaciones en una celebración que resalta la creatividad y el impacto de la música latina dentro y fuera de la región.