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Jay-Z podría protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2027 tras elegirse a sí mismo

Published

16 horas atrás

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El rapero y empresario Jay-Z estaría considerando asumir un nuevo papel en el Super Bowl LXI: convertirse en el artista principal del espectáculo musical que se realizará en febrero de 2027, según reportes de medios internacionales.

La información fue difundida inicialmente por un medio estadounidense, que cita fuentes cercanas al proceso de selección. De concretarse, el artista pasaría de participar en la elección de los intérpretes a ocupar el escenario principal del evento deportivo.

Desde 2019, Jay-Z y su compañía Roc Nation colaboran con la NFL en la producción y selección de artistas para el espectáculo de medio tiempo. Esta relación le ha permitido tener un papel importante en la organización de una de las presentaciones musicales más esperadas cada año.

Aunque otros nombres, como «Justin Bieber, Miley Cyrus y Harry Styles», habían sonado como posibles candidatos, los reportes apuntan a que Jay-Z podría ser la figura elegida para la próxima edición.

El Super Bowl LXI está previsto para febrero de 2027 en el SoFi Stadium, en Inglewood, California. Sin embargo, hasta el momento, la NFL y Roc Nation no han confirmado oficialmente quién encabezará el espectáculo.

De confirmarse su participación, esta sería una oportunidad para que Jay-Z protagonizan por primera vez el show de medio tiempo como artista principal, lo que también abriría interrogantes sobre posibles invitados y una eventual aparición de Beyoncé, su esposa, quien ya ha participado en este escenario.

Por ahora, los detalles sobre la presentación y sus posibles acompañantes se mantienen en el terreno de las especulaciones, a la espera de un anuncio oficial. 

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