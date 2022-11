EDICIÓN QATAR 22: ¡NO A LA PIRATERÍA! Autoridades de Qatar continúan decomisando artículos falsos

Cada día falta menos para la cita mundialistas y los falsificadores y piratas lo saben. Estos chulos de la piratería cada vez se las ingenian más para poder sumar sus dólares en esta ocasión Rial Qataríes para poder ganar dinero. Un centenar de trofeos falsificados del Mundial, destinados a ser vendidos en Internet, fueron incautados por las autoridades Qataríes anunció el Ministerio de Interior de ese país.

La incautación de 144 trofeos falsificados, de los que se publicó una foto, se llevó a cabo tras conocerse de la existencia de un “sitio web que promueve la venta de copas que imitan la forma del verdadero de la Copa del Mundo“, indicó en Twitter la institución que vela por el orden.

El organismo rector del futbol mundial, la FIFA, es muy estricto con la propiedad intelectual, en cuanto al uso ilegal del logotipo y los símbolos del torneo, así como la imagen del Mundial.

Los primeros arrestos por la venta en redes sociales de productos falsificados (camisetas y gorras con el logo de la Copa del Mundo 2022) fueron anunciados el 10 de mayo por las autoridades qataríes.

The Economic and Cyber Crimes Combating Department, in cooperation with the Intellectual Property Protection Committee, seized 144 counterfeit cups similar to the FIFA World Cup Qatar 2022™, for violation of Law number 10/2021 on hosting FIFA World Cup Qatar 2022™. #MOIQatar pic.twitter.com/ysRXlhmo2S

— Ministry of Interior (@MOI_QatarEn) November 2, 2022