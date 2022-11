EDICIÓN CATAR 22: Canadá se queda sin su arquero estrella para el mundial, tras lesión en una final

Maxíme Crepeau le tocará ver a la selección de la hoja de ‘maple’ en su segundo mundial desde el sofá de su mansión en Los Angeles. El arquero titular de Los Ángeles FC, en la adrenalina de la final de MLS tuvo que arriesgar el físico para salir campeón de la MLS, pero dejando atrás la oportunidad de representar a Canadá en la cita mundialista.

La acción se produjo en los tiempos extras de la final, cuando en una contra rápida del rival el portero canadiense Máxime Crépeau sale del área chica y va sobre el delantero jamaicano Cory Burke, automáticamente es expulsado con roja, pero el fue el perjudicado fisicamente. El guardameta que llegó para esta temporada a la franquicia Black & Gold ya puede presumir haber salido campeón con los angelinos, pero lamentablemente se perderá la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Massive and scary moment with 10 minutes left in extra time of #MLSCup. LAFC GK Maxime Crépeau races off his line and is badly hurt after attempting to cut off Cory Burke’s path to goal

