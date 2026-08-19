El Club Activo 20-30 Panamá presenta «El Corazón de Panamá»

El proyecto de la Teletón 20-30 para transformar la salud neonatal en las provincias centrales.

Con el propósito de salvar vidas y transformar la atención médica infantil, el Club Activo 20-30 Panamá presentó oficialmente «El Corazón de Panamá», el gran proyecto de la Teletón 20-30 enfocado en fortalecer, bajo una sola visión nacional, la red de atención neonatal y pediátrica de las provincias centrales del país.

La iniciativa, desarrollada en alianza directa con el Ministerio de Salud (MINSA), integra de manera estratégica a las provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, creando una red robusta capaz de dar respuesta a la alta demanda de la región y reducir drásticamente los riesgos asociados a los traslados hacia la capital.

Una respuesta urgente a una realidad crítica Cada año nacen en Panamá aproximadamente 6,392 bebés prematuros, lo que representa el 10% de los nacimientos anuales. De estos, los bebés que nacen entre las 25 y 32 semanas de gestación enfrentan una frágil tasa de supervivencia de apenas el 70%. Tan solo en el año 2025 se registraron 960 fallecimientos neonatales en todo el país. Actualmente, el mayor riesgo para un neonato prematuro en el interior del país sigue siendo la necesidad de ser trasladado hacia la capital, un trayecto que con frecuencia se convierte en una encrucijada entre la vida y la muerte.

“Con El Corazón de Panamá” asumimos el compromiso histórico de unir a todo el país en una sola causa. Sabemos que cada segunda cuenta cuando se trata de la vida de un recién nacido, y por eso esta Teletón 20-30 marcará un antes y un después en la atención médica de las provincias centrales, evitando traslados fatales y brindando esperanza a miles de familias”, destacó Giacomo Tamburrelli, presidente de la Teletón.

Resaltó que la meta central es desarrollar cuatro proyectos estratégicos distribuidos en instalaciones hospitalarias clave, integrándose en una sola red regional que responda de manera eficiente y con especificaciones técnicas precisas a las necesidades de cada provincia.

Cuatro proyectos, una sola red regional. El proyecto contempla intervenciones técnicas específicas en cuatro hospitales clave de la región central:

Santiago, Veraguas- Hospital Luis «Chicho» Fabrega: Creacion de una central de monitoreo equipada para brindar atención a la salud neonatal e infantil, llevando esperanza y tecnología a los hospitales de las provincias centrales.

Hospital Cecilio Castillero: Dotación de incubadoras abiertas y cerradas, además de incorporar la remodelación integral del área de Neonatología, que incluirá la instalación de gases médicos para consolidarlo como el hospital de referencia neonatal de la región de Azuero.

Las Tablas, Los Santos — Hospital Joaquín Pablo Franco: Incorporación de cunas pediátricas nuevas, lámparas de fototerapia para el tratamiento de la bilirrubina y equipos de baño maría para el calentamiento seguro de biberones.

Penonomé y Aguadulce, Coclé: Dotación estratégica de equipamiento pediátrico y neonatal, cerrando así el mapa de la red central. “Este proyecto refleja el verdadero espíritu de solidaridad que caracteriza a nuestra organización.

Hoy hacemos un llamado a la generosidad de todos los panameños para que se conviertan en padrinos de cada recién nacido que lucha por vivir. Juntos, equipando nuestros hospitales, mitigando el riesgo de que ningún niño pierda la vida por falta de tecnología o atención oportuna”