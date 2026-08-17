Menores de 10 a 14 años presentan la mayor incidencia de dengue en Panamá

Los niños y adolescentes entre 10 y 14 años se encuentran entre los grupos más afectados por el dengue en Panamá, de acuerdo con el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa).

El informe, correspondiente a la semana epidemiológica número 29, establece que este grupo registra una incidencia de 167 casos por cada 100 mil habitantes, la tasa más elevada entre los diferentes rangos de edad.

Hasta el 25 de julio, las autoridades sanitarias contabilizaron 5,318 casos de dengue en el país. De estos, 4,628 corresponden a pacientes que no presentaron signos de alarma, mientras que 654 tuvieron signos de alarma y 36 fueron clasificados como casos graves.

La enfermedad también ha generado una importante demanda de atención hospitalaria. En lo que va del año, 628 personas han requerido hospitalización y se han registrado 16 defunciones relacionadas con el virus.

La distribución territorial muestra una mayor concentración de casos en la Región Metropolitana, con 1,490 contagios, seguida por Colón, que acumula 1,188.

Panamá Oeste registra 508 casos, mientras que Chiriquí suma 442 y San Miguelito alcanza 438. También se reportan contagios en Bocas del Toro, Panamá Este, Panamá Norte, Herrera, Veraguas, Los Santos, Guna Yala, Coclé, Ngäbe-Buglé y Darién.

Ante este escenario, el Minsa mantiene el llamado a la población a eliminar los lugares donde pueda acumularse agua, debido a que estos espacios favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.

Las autoridades recomiendan además acudir a una instalación de salud ante la aparición de síntomas y evitar la automedicación.