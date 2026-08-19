Informe revela fallas de salubridad en centros de salud a nivel mundial

Un informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF pone en evidencia las deficiencias que persisten en las condiciones sanitarias de los establecimientos de salud a nivel mundial.

Según el documento, solo cuatro de cada diez centros de salud cumplen con los requisitos básicos de saneamiento, mientras que menos de seis de cada diez reúnen las condiciones mínimas relacionadas con la limpieza ambiental y otros servicios indispensables para brindar una atención segura.

Los resultados correspondientes a 2025 indican que el 85 % de los establecimientos cuenta con acceso básico al agua, mientras que el 72 % dispone de condiciones mínimas de higiene y el 71 % mantiene una gestión básica de los residuos sanitarios.

Para garantizar condiciones adecuadas de saneamiento, los centros deben disponer de baños funcionales, instalaciones destinadas tanto al personal como a los pacientes, servicios sanitarios separados por sexo, espacios adecuados para la higiene menstrual y al menos un baño con acceso para personas con movilidad reducida.

No obstante, el informe señala que la mitad de los establecimientos evaluados carecía de baños separados por sexo, instalaciones accesibles o espacios apropiados para la gestión de la higiene menstrual. Estas deficiencias se encuentran entre los principales factores que impiden que los centros alcancen los estándares básicos establecidos.

Bruce Gordon, responsable de Agua, Saneamiento y Salud de la OMS, señaló que, aunque se han registrado avances, todavía existen importantes brechas que afectan las condiciones necesarias para ofrecer una atención sanitaria segura y de calidad.

El funcionario destacó la importancia de garantizar el acceso permanente al agua, mejorar las condiciones de saneamiento e higiene, fortalecer la limpieza de las instalaciones y asegurar un manejo adecuado de los residuos sanitarios.

El informe sostiene que atender estas necesidades resulta fundamental para avanzar en los objetivos internacionales de agua y saneamiento y, al mismo tiempo, garantizar que la población pueda recibir servicios de salud seguros, dignos y de calidad.