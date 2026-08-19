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Alcaldía de Panamá envía 18 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia

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3 horas atrás

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El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció el envío de 18 toneladas de ayuda humanitaria a la ciudad de Cali, Colombia, en solidaridad con las comunidades afectadas por el reciente terremoto.
Esta iniciativa fue posible gracias al apoyo de la comunidad colombiana residente en Panamá, que se sumó a la recolección y organización de las donaciones.
La carga está compuesta por artículos de aseo y de emergencia, ropa, cobijas, mantas, alimentos secos, herramientas, mascarillas y comida para mascotas.
El traslado se realizará desde la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen hasta el aeropuerto de Cali, a bordo de una aeronave Boeing 727-200.
La operación cuenta con el apoyo de GIRAG Panamá, a cargo de los servicios de logística y carga; ACP Fly, responsable de la gestión y coordinación de las operaciones aéreas, y Aerosucre, encargada del transporte aéreo de la ayuda humanitaria.

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