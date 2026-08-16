CSS lanza campaña para reducir el uso excesivo de pantallas en niños

La iniciativa “Menos Pantallas, Más Sonrisas” busca promover hábitos saludables y mayor convivencia familiar.

La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó la campaña “Menos Pantallas, Más Sonrisas”, dirigida a crear conciencia entre padres y cuidadores sobre los efectos que puede generar el uso excesivo de dispositivos electrónicos en los niños.

Especialistas de la institución advierten que pasar demasiado tiempo frente a celulares, tabletas y televisores puede afectar el sueño, la concentración, el aprendizaje y la interacción social de los menores.

La CSS recomienda establecer límites para el uso de dispositivos y fomentar actividades como el juego, la lectura, el ejercicio y la convivencia familiar. También destaca la importancia de que los adultos den el ejemplo al momento de establecer hábitos digitales saludables en el hogar.

Con esta campaña, la institución busca que las familias reduzcan el tiempo frente a las pantallas y recuperen espacios de interacción que contribuyan al desarrollo integral de los niños.