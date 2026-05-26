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El legado mundialista de Costa de Marfil

Published

11 horas atrás

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Costa de Marfil disputó 3 Copas Mundiales de la FIFA en su historia: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Su debut mundialista se dio en tierras alemanas, donde compartió grupo con Argentina, Países Bajos y Serbia y Montenegro, considerado uno de los grupos más complicados del torneo. Aunque quedó eliminada en la primera fase, consiguió su primer triunfo en Mundiales al vencer 3-2 a Serbia y Montenegro.

En Sudáfrica 2010 registró una victoria, un empate y una derrota, además de mantener 2 vallas invictas, las únicas de su historial mundialista. Para Brasil 2014 estuvo cerca de clasificar por primera vez a los octavos de final, pero una derrota en la última jornada ante Grecia impidió su avance luego de derrotar a Japón y perder frente a Colombia.

Durante sus participaciones mundialistas, Costa de Marfil sobresalió por su fuerza física y calidad individual, contando con referentes como Didier Drogba, Yaya Touré y Gervinho. Además, logró marcar en 8 de sus 9 partidos en Copas del Mundo y consiguió al menos una victoria en cada edición disputada. La selección africana aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras finalizar invicta en las Eliminatorias CAF, liderando su grupo con 25 goles anotados y ninguno recibido para este mundial podemos ver a Costa de Marfil en un Mundial 2026.

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