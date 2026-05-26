Los partidos más sorprendentes en la Copa del Mundo

Inglaterra y Brasil uno de los duelos más recordados de los cuartos de final de la Copa Mundial 2002. El conjunto inglés abrió el marcador gracias a un gol de Michael Owen, quien aprovechó un rápido contragolpe para adelantar a su selección.

La respuesta brasileña llegó antes del descanso con el empate de Rivaldo. En la segunda mitad apareció Ronaldinho con un inolvidable tiro libre que sorprendió al arquero David Seaman y puso el 2-1 definitivo para Brasil. Poco después, Ronaldinho fue expulsado tras una polémica acción, dejando a su equipo con diez jugadores.

A pesar de la inferioridad numérica, Brasil logró mantener la ventaja y aseguró su clasificación a semifinales. El triunfo consolidó el protagonismo del histórico tridente ofensivo formado por Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho, en uno de los momentos más importantes del camino hacia el quinto título mundial brasileño.