Irlanda, Brasil y Marruecos los países que dejaron huellas imborrables en la Copa del Mundo

REP. DE IRLANDA lleva el registro de más participaciones superando siempre la Primera Fase en los Mundiales de la FIFA. El conjunto europeo avanzó más allá de la fase de grupos en Italia 1990, EE.UU. 1994 y Corea-Japón 2002, manteniendo un 100% de efectividad cada vez que logró clasificarse a la Copa del Mundo. En todas sus participaciones mundialistas ha logrado superar la fase de grupo. Este año la Selección de la República de Irlanda no clasificó para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

BRASIL ostenta el récord de más partidos consecutivos marcando al menos 6 goles en la historia de los Mundiales. Lo logró en dos encuentros seguidos como anfitrión en Brasil 1950, al golear 7-1 a Suecia y 6-1 a España. Brasil fue el anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 1950 y llegó a la instancia decisiva como el gran favorito. Sin embargo, el equipo sufrió una de las mayores decepciones en la historia del deporte al perder el partido definitorio contra Uruguay por 2-1 en el Estadio Maracaná, un evento conocido mundialmente como el «Maracanazo».

MARRUECOS, de histórico 4to puesto en Qatar 2022, fue el seleccionado con más saques de meta (74) y despejes (170) en la última edición del torneo, reflejando su solidez defensiva y el protagonismo del bloque bajo que sostuvo su histórica campaña.