Haití en el Mundial 2026 después de 52 años de ausencia

Los “Granaderos” volverán a disputar una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia. La selección de Haití tiene dos participaciones dentro del Mundial con la mejor ubicación en la fase de grupos de Alemania 1974, mantiene un récord de 3 partidos jugados, 3 derrotas, 2 goles a favor y 14 en contra.

En 1974 compartió grupo con Italia, Polonia y Argentina. Aunque perdió sus tres partidos, Haití dejó un momento histórico gracias a Emmanuel Sanon quien marcó el primer gol mundialista del país frente a Italia. Por otro lado, Eddy Antonie ha sido el jugador con más apariciones en el Mundial, con tres partidos.

En las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Haití sorprendió al quedarse con el primer lugar de su grupo en Concacaf, superando a selecciones como Honduras y Costa Rica. El equipo dirigido por Sébastien Migné logró las clasificatorias con 6 goles de Duckens Nazon , con un récord de 10 partidos jugados, 6 victorias, 2 empates, 2 derrotas, 20 goles a favor y 13 en contra.