La gran victoria de Brasil en México 1970

Fue uno de los partidos inolvidables de la etapa de grupos en México 1970, con un gran enfrentamiento entre los dos campeones mundiales más recientes, en aquel momento. El partido fue equilibrado, intenso y con personajes destacados, entre ellos el enfrentamiento entre Pelé y Bobby Moore.

El primer gol del partido fue a los 59 minutos, después de una jugada colectiva espectacular que concluyó con un pase de Pelé a Jairzinho, quien selló el encuentro con un potente disparo, poniendo el marcador en 1-0. Inglaterra, vigente campeona, respondió con ofensivas, pero se encontró constantemente con un Félix inspirado en la portería brasileña.

El partido fue inmortalizado por dos acciones emblemáticas: la asistencia de Pelé en el gol y la detención del cabezazo de Pelé por parte de Gordon Banks, que se considera una de las mejores intervenciones en la historia de los mundiales. Brasil continuó su camino hacia el tricampeonato en un Mundial que es recordado como uno de los más destacados de la historia.