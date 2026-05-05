Cameron Diaz y Benji Madden agrandan la familia con la llegada de su tercer hijo

La actriz Cameron Diaz y el músico Benji Madden celebran la llegada de un nuevo integrante a su familia. La noticia fue compartida por el integrante de «Good Charlotte» a través de redes sociales, donde expresó su emoción por este nuevo capítulo.

El bebé, llamado Nautas Madden, tiene un nombre inspirado en el mundo marítimo, asociado a ideas como viajar, explorar y aventurarse hacia lo desconocido. El anuncio estuvo acompañado de una imagen simbólica relacionada con el mar.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2015, ya tenía dos hijos: Raddix y Cardinal, por lo que este nacimiento marca la llegada de su tercer hijo en común.

A lo largo de los años, Diaz y Madden han optado por mantener su vida privada lejos de la exposición mediática, compartiendo solo momentos puntuales con sus seguidores.