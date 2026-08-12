Futbol panameño de luto tras la perdida de Ivis Ubarte

La comunidad deportiva panameña recibió con consternación la noticia de la muerte de Ivis Ubarte Kirchman, futbolista de 23 años vinculada al Inter Panamá CF.

Ubarte perdió la vida la noche del martes en su residencia, ubicada en El Ciruelito de Antón, en la provincia de Coclé. De acuerdo con los primeros reportes, la joven fue atacada con arma de fuego por personas que ingresaron al inmueble. El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades.

Más allá de la tragedia, la muerte de Ubarte representa la pérdida de una deportista que se encontraba construyendo su camino dentro del fútbol femenino nacional. Su esfuerzo la llevó a competir en la Liga de Fútbol Femenino y a formar parte de procesos de la selección de Panamá.

En 2025 tuvo la oportunidad de dar uno de los pasos más importantes de su carrera al recibir el llamado al equipo nacional mayor. También defendió los colores de Chorrillo FC antes de incorporarse al Inter Panamá CF.

La noticia ha provocado muestras de pesar entre integrantes del fútbol femenino y personas cercanas a la jugadora, quienes recuerdan a Ubarte por una trayectoria que todavía tenía mucho por delante.

Mientras el deporte panameño lamenta su partida, las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.