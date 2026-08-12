Colombia guarda luto tras el terremoto que dejó cientos de víctimas

El Gobierno de Colombia decreta tres días de duelo nacional como muestra de respeto y solidaridad con las familias afectadas por el fuerte terremoto que sacudió al país el pasado lunes.

La medida fue anunciada este miércoles por el presidente Abelardo de la Espriella, luego de que el sismo de magnitud 7,4 provocara una emergencia en distintas zonas del territorio colombiano.

Durante el periodo de duelo, la bandera nacional permanecerá a media asta en los edificios públicos del país, así como en las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el extranjero.

El decreto también expresa las condolencias del Gobierno a los familiares y allegados de las personas que perdieron la vida como consecuencia del movimiento telúrico.

Las autoridades continúan con las labores de atención y búsqueda en las zonas más afectadas, mientras los organismos de emergencia trabajan para atender a los damnificados y evaluar los daños ocasionados por el terremoto.

La tragedia ocurre pocos días después de la llegada de De la Espriella a la Presidencia de Colombia, convirtiéndose en uno de los primeros grandes desafíos de su administración.