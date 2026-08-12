Una pérdida que cambia todo: Messi habla de su padre y de su futuro

Lionel Messi volvió a hablar públicamente tras la muerte de su padre, Jorge Messi, y lo hizo desde un lugar especialmente personal: recordó la relación que mantuvieron durante toda su vida y reconoció que la pérdida también ha cambiado su manera de pensar sobre el fútbol.

El capitán argentino compartió en redes sociales varias imágenes junto a su padre y un mensaje en el que relató parte de los últimos meses que vivieron juntos. Jorge Messi falleció a los 68 años, después de atravesar problemas de salud.

Para el delantero, su padre no fue únicamente una figura familiar. También estuvo involucrado directamente en su camino dentro del fútbol y lo acompañó desde sus primeros años hasta su consolidación como una de las principales figuras del deporte.

Uno de los recuerdos que Messi decidió compartir estuvo relacionado con el Mundial de 2026. Según contó, Jorge le insistía en que disputara esa competencia y, antes del inicio del torneo, ambos mantenían la ilusión de que pudiera recuperarse y verlo jugar.

Sin embargo, la situación de salud de su padre empeoró. Messi relató que después de cada partido esperaba recibir sus mensajes, hasta que comprendió que el estado de Jorge era más delicado de lo que esperaba.

La pérdida también ha llevado al futbolista a mirar de otra manera su futuro profesional. Messi, de 39 años, reconoció que actualmente existen dudas sobre cuánto tiempo más continuará jugando, aunque no anunció su retiro.

Sus palabras han generado una fuerte reacción entre los seguidores del fútbol, especialmente por tratarse de una de las primeras declaraciones públicas del argentino después de la muerte de su padre.

Por ahora, Messi enfrenta el duelo acompañado de su familia, mientras permanece abierta la incógnita sobre cuál será el siguiente capítulo de su carrera dentro de las canchas.