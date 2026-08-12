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Esposa de Publio De Gracia también fue imputada por blanqueo de capitales

Published

7 horas atrás

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El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, fue formalmente imputado por los presuntos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, dentro de una investigación que busca determinar el origen de más de B/.724 mil que, según la Fiscalía, no guardaría correspondencia con sus ingresos conocidos.

En el mismo proceso, su esposa, Ele Salterio González, también fue imputada, aunque únicamente por el presunto delito de blanqueo de capitales. La investigación continúa para esclarecer el origen de los fondos y determinar las posibles responsabilidades de los involucrados.

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