Festival Nacional de Teatro 2026 reúne obras y espacios de formación para impulsar las artes escénicas

El teatro panameño tiene una nueva cita con el público durante el Festival Nacional de Teatro 2026, que reúne cinco obras seleccionadas mediante convocatoria y una programación de talleres orientados a fortalecer la creación, formación y participación dentro de las artes escénicas.

El Festival, creado mediante la Resolución MC-OAL-R-No.046-24, tiene entre sus objetivos fomentar la creación, difusión, formación, investigación y participación en el ámbito teatral, así como propiciar espacios para la presentación de obras y el intercambio entre artistas, docentes, gestores y público.

Para esta edición, un comité integrado por tres especialistas del teatro panameño evaluó las propuestas recibidas de acuerdo con los criterios establecidos en la convocatoria. En total, fueron valoradas 31 propuestas con puntuación válida de los tres jurados, a partir de las cuales se estableció el orden de mérito para conformar la cartelera del Festival.

La programación teatral inició con “Violento”, de Santiago Montezuma, presentada el 6 de octubre en el Teatro Áurea Baby Torrijos de la Ciudad de las Artes, y continúo el 7 de octubre con “El secuestro”, de Natasha Agrazal, a las 7:00 p. m. en el Teatro AMMA.

El jueves 8 de octubre, el público podrá disfrutar de “Mi negra”, de Suhelen Robinson, a las 8:00 p. m. en la Ciudad de las Artes.

La programación continuará el sábado 10 de octubre con “El candidato”, de Ingrid Villarreal, a las 7:00 p. m., en el Teatro Baby Torrijos, mientras que el domingo 11 de octubre, a las 4:00 p. m., se presentará “Dilanii”, de Benjamín Ávila, en el mismo escenario.

Como parte de la programación del Festival también se desarrolla un componente formativo dirigido a ampliar las herramientas y conocimientos de quienes participan en el sector teatral.

Entre las actividades se encuentra “Censo Teatristas”, facilitado por Sandy Luz Correa Flores, que se realizará el 9 de octubre, a las 4:00 p. m., en el Teatro AMMA.

El sábado 10 de octubre se desarrollarán dos talleres: “Máscara Neutra”, a cargo de Carlos Algecira, a las 10:00 a. m. en STEPS, y “Teatro para Sordos”, facilitado por Jaime Mauricio Newball, a las 2:00 p. m. en el Edificio Tula, piso M.

También forma parte de esta programación el “Taller de Teatro Comunitario para la Memoria Histórica Guna”, facilitado por Benjamín Ávila, como una propuesta que vincula las artes escénicas con la comunidad y la memoria cultural.

El Festival Nacional de Teatro 2026 ofrece así una programación que combina la presentación de obras y espacios de formación, con el propósito de generar oportunidades para la creación, el aprendizaje y el encuentro alrededor del teatro panameño.