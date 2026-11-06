Connect with us

Recomendaciones culturales

Inicia la campaña digital “Cultura somos todos” para la creación del Primer Plan Nacional de Culturas

Recomendaciones culturales

Anuncian los ganadores del Concurso Nacional Fondo Cine y Cortometrajes 2025

NOTICIAS NACIONALES Recomendaciones culturales

MiCultura coordina recursos públicos y privados para recuperar iglesias afectadas por el terremoto

Recomendaciones culturales

“Cuscú”, de la directora panameña Risseth Yangüez tendrá su estreno en el Festival Internacional de Cine de Amsterdam

Recomendaciones culturales

Inauguran espacio de encuentro familiar en La Esmeralda

Recomendaciones culturales

Inicia la campaña digital “Cultura somos todos” para la creación del Primer Plan Nacional de Culturas

Published

11 horas atrás

on

El Ministerio de Cultura anuncia la creación y puesta en marcha de la campaña institucional digital, “Cultura somos todos”, como una estrategia de comunicación dirigida a dar a conocer el Primer Plan Nacional de Culturas, explicar su importancia para el desarrollo del país y motivar la participación de la ciudadanía en la construcción de las políticas culturales de Panamá.

El Plan Nacional de Culturas es la primera hoja de ruta de alcance nacional que establece las orientaciones para organizar, impulsar y dar continuidad al desarrollo cultural panameño durante el período 2025–2032.

Se concibe como una política pública de Estado que trasciende los períodos gubernamentales y reconoce la cultura como un derecho humano, un elemento esencial de la identidad nacional y un motor del desarrollo social, humano y económico de las comunidades.

Su construcción responde al mandato de la Ley N.° 175 de 3 de noviembre de 2020, Ley General de Cultura, y parte del reconocimiento que la cultura no se limita a las manifestaciones artísticas, sino que está presente en las tradiciones, costumbres, formas de expresión, conocimientos, gastronomías, identidades y maneras de convivir de todos los panameños.

Entre sus principales propósitos se encuentran garantizar los derechos culturales de la población, promover la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con la cultura, mejorar la coordinación entre las instituciones del Estado y los gobiernos locales, impulsar las industrias creativas y culturales y procurar una distribución equitativa de la inversión pública para que los programas y oportunidades culturales lleguen a las distintas comunidades del territorio nacional, incluyendo los pueblos originarios y afrodescendientes.

Bajo el concepto “Cultura somos todos”, la campaña busca transmitir que la cultura es una construcción colectiva que pertenece a la gente y se manifiesta en la vida cotidiana de cada comunidad.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura busca posicionar el Plan Nacional de Culturas como un compromiso de alcance nacional, en el que la ciudadanía tiene un papel fundamental, promoviendo el reconocimiento de los derechos culturales y la participación de todos en el desarrollo de la vida cultural del país.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Presidente Mulino visita puntos críticos afectados en Chiriquí y asegura fondos para repararlos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, visitó este viernes las zonas afectadas por el sismo y las fuertes...
TECNOLOGÍA6 horas atrás

Nintendo revela detalles del desarrollo del rediseñado The Legend of Zelda

En la vigesimocuarta entrega de la serie de entrevistas oficiales «Pregunta al desarrollador», los productores Eiji Aonuma y Hidemaro Fujibayashi...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Incautan madera procesada sin registro en Bocas del Toro

Un cargamento de 52 piezas de madera procesada, que no contaba con el número de registro forestal correspondiente, fue retenido...
SALUD Y VIDA6 horas atrás

Seis medidas en materia de clima y salud podrían salvar 1,6 millones de vidas

Seis medidas climáticas y sanitarias de eficacia demostrada podrían salvar 1,6 millones de vidas al año y, al mismo tiempo,...
NOTICIAS INTERNACIONALES6 horas atrás

Falsas amenazas contra vuelos en Europa genera preocupación

Varias amenazas de bomba fueron dirigidas contra más de una docena de vuelos en Europa el jueves, lo que provocó...
AJÍ10 horas atrás

Galletas con Choco Chips

¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

MIDES levanta más de 7 mil Fichas Básicas de Emergencia Social

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha levantado 7,009 Fichas Básicas de Emergencia Social (FIBES), al corte de este 4...
Recomendaciones culturales11 horas atrás

Inicia la campaña digital “Cultura somos todos” para la creación del Primer Plan Nacional de Culturas

El Ministerio de Cultura anuncia la creación y puesta en marcha de la campaña institucional digital, “Cultura somos todos”, como...
NOTICIAS INTERNACIONALES22 horas atrás

Presidente de Paraguay renuncia en medio de investigación por colapso de un banco

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se encuentra bajo investigación penal tras el colapso de un importante banco digital, según...
NOTICIAS NACIONALES1 día atrás

Banco Europeo de Inversiones abrirá sede regional en Panamá

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) confirmó la apertura de una sede regional en Panamá para atender los mercados de...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!