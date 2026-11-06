Inicia la campaña digital “Cultura somos todos” para la creación del Primer Plan Nacional de Culturas

El Ministerio de Cultura anuncia la creación y puesta en marcha de la campaña institucional digital, “Cultura somos todos”, como una estrategia de comunicación dirigida a dar a conocer el Primer Plan Nacional de Culturas, explicar su importancia para el desarrollo del país y motivar la participación de la ciudadanía en la construcción de las políticas culturales de Panamá.

El Plan Nacional de Culturas es la primera hoja de ruta de alcance nacional que establece las orientaciones para organizar, impulsar y dar continuidad al desarrollo cultural panameño durante el período 2025–2032.

Se concibe como una política pública de Estado que trasciende los períodos gubernamentales y reconoce la cultura como un derecho humano, un elemento esencial de la identidad nacional y un motor del desarrollo social, humano y económico de las comunidades.

Su construcción responde al mandato de la Ley N.° 175 de 3 de noviembre de 2020, Ley General de Cultura, y parte del reconocimiento que la cultura no se limita a las manifestaciones artísticas, sino que está presente en las tradiciones, costumbres, formas de expresión, conocimientos, gastronomías, identidades y maneras de convivir de todos los panameños.

Entre sus principales propósitos se encuentran garantizar los derechos culturales de la población, promover la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con la cultura, mejorar la coordinación entre las instituciones del Estado y los gobiernos locales, impulsar las industrias creativas y culturales y procurar una distribución equitativa de la inversión pública para que los programas y oportunidades culturales lleguen a las distintas comunidades del territorio nacional, incluyendo los pueblos originarios y afrodescendientes.

Bajo el concepto “Cultura somos todos”, la campaña busca transmitir que la cultura es una construcción colectiva que pertenece a la gente y se manifiesta en la vida cotidiana de cada comunidad.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura busca posicionar el Plan Nacional de Culturas como un compromiso de alcance nacional, en el que la ciudadanía tiene un papel fundamental, promoviendo el reconocimiento de los derechos culturales y la participación de todos en el desarrollo de la vida cultural del país.