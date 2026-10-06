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Orquesta Sinfónica Nacional cierra participación en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo

Published

5 horas atrás

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Con el Teatro Nacional Eduardo Brito abarrotado, Panamá culminó su participación como “País Invitado de Honor” en la Feria Internacional del Libro de República Dominicana 2026, una presentación que puso en escena el talento, la riqueza y el alto nivel artístico de los músicos panameños.

Durante el concierto, la Orquesta Sinfónica Nacional presentó un repertorio concebido para generar un contraste entre la tradición musical universal y la creación panameña, con obras de reconocidos compositores como Richard Wagner y Piotr Ilich Chaikovski, además de piezas de Alberto Galimany y Ensley Castillo.

La selección permitió mostrar distintas facetas de la música y, al mismo tiempo, destacar el talento nacional como parte de una propuesta artística capaz de armonizar con grandes referentes de la música clásica internacional.

Para Leony Delgado Palmer, cornista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional y miembro de la agrupación desde hace 34 años, “participar en este concierto significó una experiencia marcada por el orgullo, la alegría y la motivación de volver a representar a Panamá en un escenario de gran proyección, después del último concierto internacional realizado en 1995 en Maracaibo, Venezuela”.

La noche también contó con la presencia de la ministra de Cultura, Maruja Herrera, quien compartió palabras de agradecimiento al pueblo dominicano por el recibimiento, y a los 66 integrantes de la Orquesta Nacional por llevar con orgullo el nombre del país y demostrar la calidad de los artistas panameños a través de su talento y disciplina.

Por otra parte, afirmó el compromiso de continuar fortaleciendo vínculos culturales al compartir creaciones artísticas y darle espacio a músicos y creadores.

Con esta presentación, la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá culminó la participación del país como Invitado de Honor, dejando como resultado expresiones de satisfacción de parte del público dominicano ante una jornada de intercambio cultural, en la que más de 200 representantes panameños convirtieron el arte en un puente para acercar a Panamá y República Dominicana a través de 80 actividades.

 

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