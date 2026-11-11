Los Latin Grammy reconocen los 50 años de trayectoria de Omar Alfanno

La música latina honra el legado de uno de sus destacados compositores originarios de Panamá. Omar Alfanno recibió el Premio del Consejo Directivo de los Latin Grammy 2026, un reconocimiento que resalta sus contribuciones a la música y una carrera que abarca cinco décadas.

La ceremonia tuvo lugar durante la semana de los Latin Grammy, y fue un momento significativo: el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa hizo entrega del galardón, quien ha incluido varias de las obras de Alfanno en su repertorio, transformándolas en grandes éxitos.

Este premio simboliza un tributo a la influencia del panameño en la música latina, especialmente en los ritmos tropicales, donde sus composiciones han dejado una marca importante a lo largo de varias generaciones de artistas.

Omar Alfanno expresa su gratitud hacia los interpretes que dieron vida a sus obras

Al recibir el premio, el compositor expresó su alegría a través de una publicación en las redes sociales, agradeciendo a la Academia Latina de la Grabación por reconocer su labor.

En su mensaje, también quiso reconocer a los artistas que creyeron en sus obras y facilitaron que sus letras llegaran a millones. Alfanno mencionó que el recorrido de muchas de sus canciones no habría sido igual sin los músicos que decidieron grabarlas e incluirlas en su repertorio.

Además, dedicó palabras especiales a quienes han respaldado su música desde el inicio, reconociendo que este logro también pertenece a todos los que han sido parte de su trayectoria.

Con 50 años de carrera, Omar Alfanno añade así otro capítulo significativo a su historia y nuevamente posiciona a Panamá en uno de los escenarios más relevantes de la música latina.