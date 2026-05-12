Gloria De León: «Casi un millón de turistas ingresaron al país»

Panamá continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más dinámicos de la región. Durante un desayuno con representantes del sector turístico, medios de comunicación y líderes de opinión, la Administradora General de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) Gloria De León Zubieta, presentó el balance del primer trimestre de 2026, destacando cifras récord en llegada de visitantes, crecimiento del turismo de reuniones y nuevas estrategias para fortalecer el posicionamiento internacional del país.