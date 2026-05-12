Rachas y goles destacados en la Copa del Mundo

A través de los 22 campeonatos de la Copa del Mundo, solo 10 han sido conquistadas por selecciones sudamericanas y 12 por escuadras europeas.

Brasil consiguió la racha más larga en toda la historia del mundial con 11 victorias consecutivas , llevándose el triunfo en 7 partidos en la edición de Corea/Japón 2002 y los 4 primeros encuentros de Alemania 2006.

El astro del fútbol Cristiano Ronaldo es el único jugador en marcar goles en 5 diferentes copas: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Llevándose el 5° puesto con más presencias históricas dentro del mundial.

En Qatar 2022 se dio un evento histórico donde ningúna selección nacional consiguió ganar los 3 partidos iniciales siendo la primera edición donde se da este hecho.

Oleg Salenko, es el único futbolista que ha batido un récord con 5 goles en un solo partido al minuto (15’, 41’, 44’, 72’ y 75’) triunfando 6-1 frente a la selección de Camerún , por la fase de grupos de Estados Unidos 1994.