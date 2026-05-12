Connect with us

ENTRETENIMIENTO MUNDIAL 2026 NEX SPORTS ÚLTIMA NOTICIAS MUNDIAL

Mundial 2026: estos son los artistas que participarán en las ceremonias inaugurales

ENTRETENIMIENTO

Warner Bros. Discovery prepara una producción centrada en Don Ramón

ENTRETENIMIENTO

El regreso de "El Diablo Viste de Prada" se convierte en fenómeno mundial

ENTRETENIMIENTO

Festival de Cine de Cannes anuncian la películas de este año

ENTRETENIMIENTO

Chipi Chacón y el Ensamble de Trompetas de Panamá inauguran el 6.º Festival de Grupos de Cámara

ENTRETENIMIENTO

Mundial 2026: estos son los artistas que participarán en las ceremonias inaugurales

Published

6 horas atrás

on

La Copa Mundial de la FIFA 2026 hará historia desde su primer día. Por primera vez, el torneo contará con tres ceremonias inaugurales en México, Canadá y Estados Unidos, una propuesta sin precedentes que unirá música, cultura y fútbol en una celebración continental.

México abrirá el Mundial el 11 de junio

La fiesta comenzará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. El espectáculo arrancará 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La ceremonia reunirá a reconocidos artistas latinos como:

  • Alejandro Fernández
  • Belinda
  • Danny Ocean
  • J Balvin
  • Lila Downs
  • Los Ángeles Azules
  • Maná
  • Tyla.

Canadá recibirá al mundo el 12 de junio

La segunda ceremonia tendrá lugar el viernes 12 de junio en Toronto. El evento comenzará a las 13:30, hora local, también 90 minutos antes del debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina.

El espectáculo contará con la participación de:

  • Alanis Morissette
  • Alessia Cara
  • Elyanna
  • Jessie Reyez
  • Michael Bublé
  • Nora Fateh
  • Sanjoy
  • Vegedream
  • William Prince.

Estados Unidos cerrará la jornada inaugural

Ese mismo viernes 12 de junio, Los Ángeles será sede de la tercera ceremonia. El show comenzará a las 16:30, hora local, 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Entre los artistas confirmados destacan:

  • Katy Perry
  • Future
  • Anitta
  • LISA
  • Rema
  • Tyla.

Un Mundial histórico

La Copa del Mundo 2026 se disputará en 16 ciudades anfitrionas y contará con 104 partidos. El torneo arrancará el 11 de junio en Ciudad de México y culminará el domingo 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium, conocido para el torneo como Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Nex Panamá (@nextvpanama)

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!