Mundial 2026: estos son los artistas que participarán en las ceremonias inaugurales

La Copa Mundial de la FIFA 2026 hará historia desde su primer día. Por primera vez, el torneo contará con tres ceremonias inaugurales en México, Canadá y Estados Unidos, una propuesta sin precedentes que unirá música, cultura y fútbol en una celebración continental.

México abrirá el Mundial el 11 de junio

La fiesta comenzará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. El espectáculo arrancará 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La ceremonia reunirá a reconocidos artistas latinos como:

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla.

Canadá recibirá al mundo el 12 de junio

La segunda ceremonia tendrá lugar el viernes 12 de junio en Toronto. El evento comenzará a las 13:30, hora local, también 90 minutos antes del debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina.

El espectáculo contará con la participación de:

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fateh

Sanjoy

Vegedream

William Prince.

Estados Unidos cerrará la jornada inaugural

Ese mismo viernes 12 de junio, Los Ángeles será sede de la tercera ceremonia. El show comenzará a las 16:30, hora local, 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Entre los artistas confirmados destacan:

Katy Perry

Future

Anitta

LISA

Rema

Tyla.

Un Mundial histórico

La Copa del Mundo 2026 se disputará en 16 ciudades anfitrionas y contará con 104 partidos. El torneo arrancará el 11 de junio en Ciudad de México y culminará el domingo 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium, conocido para el torneo como Estadio Nueva York-Nueva Jersey.