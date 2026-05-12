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Hospitales privados podrían aplicar vacunas del Minsa

Published

7 horas atrás

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El Ministro de Salud se refirió a la posibilidad de que hospitales privados podrían aplicar vacunas del MINSA de forma gratuita.

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