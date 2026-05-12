Rusia prueba su nuevo misil balístico intercontinental

Rusia hizo una prueba de un nuevo misil balístico intercontinental en medio de las medidas que tomó el gobierno para modernizar la fuerza nuclear del país, un lanzamiento que el presidente Vladímir Putin celebró apenas unos días después de afirmar que los combates en Ucrania están cerca de terminar.

Putin indicó que el misil Sarmat, con capacidad nuclear, entraría en servicio de combate a finales de año. Fue construido para reemplazar al envejecido Voyevoda, de fabricación soviética.

“Este es el misil más poderoso del mundo”, declaró Putin, añadiendo que la potencia combinada de las ojivas del Sarmat, dirigidas individualmente a sus objetivos, es más de cuatro veces superior a la de cualquier equivalente occidental.

El líder ruso ha repetido que desea aumentar su capacidad nuclear para intentar disuadir a Occidente de incrementar su apoyo a Ucrania.