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Panamá marca un hito médico con cirugía de sarcoma en un paciente pediátrico

Published

6 horas atrás

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Panamá registró un avance significativo en el campo de la medicina pediátrica tras realizar, por primera vez en el país, una compleja cirugía para tratar un sarcoma óseo en un niño de 8 años.

El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Ciudad de la Salud, con la participación de especialistas panameños y médicos procedentes de Italia. La intervención fue posible mediante la coordinación entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS).

Para apoyar el procedimiento, fueron trasladados desde Italia los especialistas Costantino Errani, ortopeda oncólogo, y Paolo Sassu, médico cirujano. El equipo estuvo liderado por el médico ortopeda Ahmed Atherley.

La llegada de los especialistas internacionales se concretó luego de una solicitud de apoyo realizada por el Despacho de la Primera Dama, permitiendo reunir conocimientos especializados para atender el complejo diagnóstico del menor.

De acuerdo con las autoridades de salud, la intervención representa un paso importante para la atención de enfermedades oncológicas pediátricas de alta complejidad en Panamá y busca contribuir a mejorar la calidad de vida del paciente.

El sarcoma es un tipo de cáncer que puede desarrollarse en los huesos o en tejidos blandos. En niños y adolescentes, algunos sarcomas óseos pueden presentarse durante las etapas de crecimiento y su tratamiento puede requerir la intervención coordinada de especialistas de distintas áreas médicas.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, acudió a la Ciudad de la Salud para conocer al menor y a sus familiares, además de agradecer al equipo médico que participó en la intervención.

La realización de este procedimiento abre una nueva experiencia para el sistema público de salud panameño y destaca la importancia de la cooperación entre instituciones nacionales y especialistas internacionales para atender casos pediátricos de alta complejidad.

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