Identifican severos daños en el Hotel Esencia de Tonosí tras el sismo

Como parte de las labores de monitoreo desarrolladas este sábado 31 de octubre de 2026 en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, las autoridades identificaron nuevas afectaciones estructurales en las instalaciones del Hotel Esencia.

Daños en el Hotel Esencia y recomendaciones de prevención

Durante la inspección del inmueble, el personal técnico observó el desprendimiento de material en una columna, grietas profundas y un desplazamiento de la estructura, la cual quedó recostada sobre los árboles situados en su parte frontal.

Debido al impacto en la edificación, se requiere una evaluación técnica especializada para determinar las condiciones de estabilidad del inmueble y establecer las medidas de seguridad correspondientes. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar el ingreso y mantener distancia del área hasta que se defina la condición estructural del edificio.

Inspección en viviendas, albergues e infraestructura de servicios

En otros sectores de la provincia de Los Santos, se mantiene la evaluación de posibles afectaciones en viviendas que ya registraban daños a causa del evento sísmico anterior. Asimismo, los ocupantes de los albergues informaron haber percibido el sismo con intensidad, aunque no se reportaron novedades al momento de emitirse el informe.

En relación con la infraestructura y los servicios básicos, las verificaciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) descartaron daños en carreteras y puentes. De igual forma, los sistemas de abastecimiento de agua potable se mantienen operativos y no se registran afectaciones en el tendido eléctrico.