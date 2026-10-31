Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Identifican severos daños en el Hotel Esencia de Tonosí tras el sismo

NOTICIAS NACIONALES

Realizan acto solemne de cremación de banderas en Colón

NOTICIAS NACIONALES

Operativo antidengue en cementerios de San Miguelito

NOTICIAS NACIONALES

Cifras oficiales revelan que el sismo dejó más de 55 mil personas afectadas

NOTICIAS NACIONALES POLÍTICA NACIONAL

Presidente Mulino regresa a las zonas afectadas por el sismo en Veraguas y Herrera

NOTICIAS NACIONALES

Identifican severos daños en el Hotel Esencia de Tonosí tras el sismo

Published

5 horas atrás

on

Como parte de las labores de monitoreo desarrolladas este sábado 31 de octubre de 2026 en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, las autoridades identificaron nuevas afectaciones estructurales en las instalaciones del Hotel Esencia.

Daños en el Hotel Esencia y recomendaciones de prevención

Durante la inspección del inmueble, el personal técnico observó el desprendimiento de material en una columna, grietas profundas y un desplazamiento de la estructura, la cual quedó recostada sobre los árboles situados en su parte frontal.

Debido al impacto en la edificación, se requiere una evaluación técnica especializada para determinar las condiciones de estabilidad del inmueble y establecer las medidas de seguridad correspondientes. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar el ingreso y mantener distancia del área hasta que se defina la condición estructural del edificio.

Inspección en viviendas, albergues e infraestructura de servicios

En otros sectores de la provincia de Los Santos, se mantiene la evaluación de posibles afectaciones en viviendas que ya registraban daños a causa del evento sísmico anterior. Asimismo, los ocupantes de los albergues informaron haber percibido el sismo con intensidad, aunque no se reportaron novedades al momento de emitirse el informe.

En relación con la infraestructura y los servicios básicos, las verificaciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) descartaron daños en carreteras y puentes. De igual forma, los sistemas de abastecimiento de agua potable se mantienen operativos y no se registran afectaciones en el tendido eléctrico.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Identifican severos daños en el Hotel Esencia de Tonosí tras el sismo

Como parte de las labores de monitoreo desarrolladas este sábado 31 de octubre de 2026 en el distrito de Tonosí,...
AJÍ1 día atrás

Puerco liso empanizado y salsa agridulce spicy de tamarindo

¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
NOTICIAS NACIONALES1 día atrás

Realizan acto solemne de cremación de banderas en Colón

La provincia panameña de Colón llevó a cabo un solemne acto cívico para incinerar estandartes deteriorados, marcando así el inicio oficial de...
NOTICIAS NACIONALES1 día atrás

Operativo antidengue en cementerios de San Miguelito

Ante la proximidad del Día de los Difuntos, las autoridades sanitarias de San Miguelito han puesto en marcha una jornada preventiva en...
NOTICIAS NACIONALES1 día atrás

Cifras oficiales revelan que el sismo dejó más de 55 mil personas afectadas

A tres semanas del poderoso sismo de magnitud 7.5, las autoridades nacionales presentaron un balance oficial que detalla la magnitud de...
Agenda Cultural1 día atrás

Agenda Cultural del 30 de octubre al 6 de noviembre: Honrando la patria

El Ministerio de Cultura de Panamá oficializó la programación de su Agenda Cultural correspondiente a la semana del 30 de...
NOTICIAS INTERNACIONALES1 día atrás

León XIV se convierte en el primer papa en votar en una elección de EE.UU.

León XIV se convirtió en el primer papa en votar en una elección general en Estados Unidos, al emitir por...
NOTICIAS NACIONALES1 día atrás

Presidente Mulino regresa a las zonas afectadas por el sismo en Veraguas y Herrera

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se encuentra realizando hoy viernes una gira de trabajo en el sector...
NOTICIAS NACIONALES1 día atrás

Urge regularizar a través de una ley el uso de la inteligencia artificial en el país

Gremios de trabajadores piden crear leyes en Panamá para supervisar el avance tecnológico y proteger el bienestar ciudadano. Se señala principalmente...
SALUD Y VIDA1 día atrás

La psoriasis no se limita únicamente a la piel

En el marco del Día Mundial de la Psoriasis, el Ministerio de Salud (Minsa) orienta a la población sobre la...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!