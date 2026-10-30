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La psoriasis no se limita únicamente a la piel

Published

55 mins atrás

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En el marco del Día Mundial de la Psoriasis, el Ministerio de Salud (Minsa) orienta a la población sobre la importancia de reconocer las manifestaciones de esta enfermedad inflamatoria crónica, acudir a evaluación médica y mantener el tratamiento indicado para controlar sus síntomas y reducir el riesgo de complicaciones.

La médico dermatóloga Fabiola Hurtado del Hospital Santo Tomás (HST),  explicó que la psoriasis es una enfermedad de origen inmunitario que no se limita a la piel, ya que también puede afectar las uñas y las articulaciones. Además, se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar otras enfermedades, como hipertensión arterial, diabetes y afecciones cardiovasculares.

La especialista indicó que las lesiones suelen presentarse como áreas rojizas, redondeadas y con descamación, principalmente en los codos, las rodillas, el cuero cabelludo y la región superior de los glúteos. Sin embargo, pueden aparecer en otras partes del cuerpo.

En los niños, las lesiones pueden ser más pequeñas, de aproximadamente un centímetro, y confundirse con otras afecciones cutáneas. Por ello, recomendó que los padres acudan al médico pediatra o dermatólogo cuando observen lesiones persistentes o sospechosas en la piel.

Aunque no existe una causa única que explique su aparición, la psoriasis tiene una base inmunitaria y puede empeorar por distintos factores, entre ellos el estrés, la obesidad, determinadas infecciones especialmente algunas infecciones de garganta en niños  y ciertos medicamentos.

La doctora Hurtado destacó que la evaluación médica permite establecer el diagnóstico, generalmente mediante el examen clínico de las lesiones. En casos específicos, el especialista puede solicitar una biopsia de piel u otras evaluaciones complementarias.

Una de las complicaciones más importantes es la artritis psoriásica, que puede provocar dolor, inflamación y daño articular, con consecuencias para la movilidad y la calidad de vida si no se trata oportunamente.

Por esta razón, las personas diagnosticadas con psoriasis deben informar a su médico si presentan dolor, inflamación o molestias persistentes en las articulaciones.

La especialista señaló que existen tratamientos que incluyen cremas, medicamentos orales e inyectables, seleccionados de acuerdo con la gravedad y las características de cada paciente. La atención puede iniciar en el primer nivel de salud, mientras que los casos más complejos requieren seguimiento por dermatología y, cuando existe compromiso articular, por reumatología.

Asimismo, el abordaje puede incluir nutrición, actividad física y atención de la salud mental, debido a que la psoriasis puede afectar el bienestar emocional y aumentar el riesgo de ansiedad y depresión.

El Minsa reitera la importancia de no automedicarse, buscar orientación profesional ante lesiones sospechosas y mantener el seguimiento médico. La psoriasis es una enfermedad crónica, pero existen alternativas terapéuticas que permiten controlar sus manifestaciones y mejorar la calidad de vida.

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