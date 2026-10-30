León XIV se convierte en el primer papa en votar en una elección de EE.UU.

León XIV se convirtió en el primer papa en votar en una elección general en Estados Unidos, al emitir por correo una papeleta en una contienda que decidirá el futuro de Estados Unidos mientras la era del presidente Donald Trump llega lentamente a su fin.

El Vaticano confirmó el viernes que el pontífice, nacido en Chicago, envió una papeleta por correo en ese estado antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre, y mencionó su arraigada convicción en la participación cívica.

León, anteriormente Robert Prevost, “ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos” y lo ha hecho “siempre que ha sido elegible para hacerlo”, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

En el comunicado se indica que también votó mientras vivía en Perú siempre que fue elegible. León vivió en el país sudamericano durante más de 20 años como sacerdote misionero y obispo.