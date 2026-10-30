Agenda Cultural del 30 de octubre al 6 de noviembre: Honrando la patria

El Ministerio de Cultura de Panamá oficializó la programación de su Agenda Cultural correspondiente a la semana del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2026. La oferta abarca las principales celebraciones de las Fiestas Patrias, obras de teatro, eventos musicales, exposiciones artísticas y actividades familiares en diversos puntos del país.

Cine, literatura, simposios y artes escénicas para iniciar el fin de semana

Las actividades arrancan el viernes 30 de octubre con producciones escénicas y encuentros comunitarios:

Teatro y música: Destaca la obra «Caras Vemos y en la Cama nos caemos» en el Teatro ABA, el concierto del Festival AJAZZGO en el Teatro Los Cristales y el Concierto Final del Taller de Dirección Coral en la Ciudad de las Artes.

Destaca la obra «Caras Vemos y en la Cama nos caemos» en el Teatro ABA, el concierto del Festival AJAZZGO en el Teatro Los Cristales y el Concierto Final del Taller de Dirección Coral en la Ciudad de las Artes. Exposiciones y cultura local: Se presentará la muestra «Ancón: Registro de un paisaje en movimiento» en el Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño, el Mercadito del Casco en la Plaza de la Independencia y un espacio de intercambio sobre el proceso creativo en Colón. La jornada incluye además proyecciones de cine en la Universidad de Panamá y un conversatorio literario en Boquete, provincia de Chiriquí.

Para el sábado 31 de octubre, la programación contempla el III Simposio sobre Conservación del Patrimonio Cultural en la USMA, la presentación del libro sobre arte dramático de Adriana Mojica en la Biblioteca Nacional, un concierto de la Orquesta Prejuvenil y Juvenil Metropolitana y la obra «La Catrina» en el Teatro INIDA. Asimismo, se desarrollarán actividades temáticas por el Día de los Muertos y Halloween en Explora, Soho City Center y el Parque Andrés Bello.

Apertura del mes patrio y Gala Folklórica

El domingo 1 de noviembre iniciará con una jornada de limpieza de playas y monumentos en el Arco Chato del Casco Antiguo, seguida de un día de puertas abiertas y talleres históricos en el sitio arqueológico de Panamá Viejo. En la provincia de Colón, se ofrecerá el tour teatralizado «Tambores del Castillo» en el Fuerte San Lorenzo, mientras que en la capital se presentará la obra infantil «Mario Galaxy» en el Teatro ABA y una Gala Folklórica en la Plaza de la Independencia.

Desfiles Patrios y actos solemnes en Colón

Los días 3 y 4 de noviembre, la atención nacional se concentrará en los Desfiles Patrios, los cuales se llevarán a cabo en dos itinerarios oficiales:

Ruta #1: Recorrido por el Casco Antiguo (Calle 3.ª y Plaza Simón Bolívar).

Recorrido por el Casco Antiguo (Calle 3.ª y Plaza Simón Bolívar). Ruta #2: Trayecto sobre la Vía España y el sector de Barraza.

En el marco de las festividades, la Alianza Francesa presentará la exposición fotográfica «REGARDS SUR LE PANAMA». Posteriormente, el jueves 5 de noviembre las conmemoraciones oficiales se trasladarán a Colón con los Actos Festivos y la Sesión Solemne en el Centro de Arte y Cultura de dicha provincia.

Exposiciones artísticas, ferias comunitarias y canal de registro

Durante los días 5 y 6 de noviembre, la Galería Juan Manuel Cedeño en la Ciudad de las Artes albergará la exposición «La Razón de Vivir» del artista Eduardo Augustine, acompañada por la muestra «Mar Tenebroso, Selva Indomable» en el Museo del Canal. La semana culminará el viernes 6 de noviembre con una Feria de Emprendedores en Market Plaza, La Chorrera.

El Ministerio de Cultura recordó a la ciudadanía e instituciones que pueden inscribir sus eventos a través de la aplicación oficial App MIC.