Instagram suspende miles de cuentas y seguidores de su plataforma

Miles de usuarios de Instagram han comenzado a quejarse luego de que sus cuentas han sido suspendidas sin aviso previo ni razón aparente. De igual forma, los reclamos llegan debido a que centenares de usuarios reportan que sus seguidores han disminuido drásticamente sin entender ni conocer el porqué.

Las cuentas panameñas no escaparon de esta situación y reportaban situaciones similares.

En tanto, el perfil oficial de Instagram en twitter confirmó la situación, pidió disculpas y señaló que están trabajando para solucionar el problema.

Ya varias cuentas corporativas reportan la “devolución” de seguidores y la recuperación de sus cuentas luego de reportada la situación.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022